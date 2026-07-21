Hantavirus: ¿En qué consiste el virus y cómo se transmite?

CARACAS.- Un diagnóstico tan sigiloso como peligroso volvió a poner en vilo a los servicios de salud tras confirmarse tres decesos por hantavirus en el estado Anzoátegui, una patología viral sin tratamiento específico que obligó al Ministerio de Salud a pronunciarse para calmar las alarmas y descartar nexos con otros casos sospechosos en el occidente del país.

¿En qué consiste el virus?

El hantavirus es un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores silvestres. Los humanos se contagian al inhalar partículas de polvo contaminadas con la saliva, heces u orina de estos animales. La enfermedad puede causar dos afecciones graves: el síndrome pulmonar y la fiebre hemorrágica con síndrome renal.

¿Cómo se transmite?

Inhalación: Es la vía más frecuente. Ocurre al respirar polvo o partículas en suspensión que están contaminadas con saliva, heces u orina de los roedores infectados. Esto suele pasar al limpiar espacios cerrados o poco ventilados que han estado abandonado por tiempo prolongado.

Contacto directo: Al tocar roedores (vivos o muertos) o sus excrementos, y luego llevarse las manos a la cara. También manipular desechos sin la protección adecuada.

Mordeduras: Por la mordedura directa de un roedor infectado.

De persona a persona: Es muy poco común, pero algunas cepas específicas (como la cepa Andes en América del Sur) pueden transmitirse mediante contacto estrecho prolongado con secreciones de un infectado.

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¿Cuáles son los síntomas principales?

Fiebre alta y escalofríos

Dolores musculares y articulares intensos

Cefalea (Dolor de cabeza)

Malestar gastroentestinal (Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal)

Tratamiento y prevención

No existe un medicamento antiviral específico ni una cura única para el hantavirus. La atención médica se centra en el soporte vital temprano, la asistencia respiratoria y el monitoreo clínico intensivo en hospitales.

Prevención: La prevención de la infección por hantavirus depende principalmente de la reducción del contacto entre personas y roedores.

Las medidas eficaces incluyen:

Reforzar las prácticas de higiene de manos.

Mantener limpios los hogares y los lugares de trabajo.

Sellar las aberturas que permiten la entrada de roedores a los edificios.

Almacenar alimentos de forma segura.

Utilizar prácticas de limpieza seguras en áreas contaminadas por roedores.

Evitar barrer en seco o aspirar los excrementos de roedores.

Humedecer las áreas contaminadas antes de la limpieza.

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