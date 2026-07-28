Habitantes de Río Chiquito en Monagas alertaron sobre el constante deterioro de la vialidad

CARACAS.- Los residentes de Río Chiquito, en el estado Monagas, manifestaron que ya son más de cinco fallas de borde que se producen en la vía principal y dicha situación los podría dejar incomunicados por las fuertes lluvias.

El líder social de Río Chiquito, Julián Bolívar, subrayó que esto está «dejando en zona de riesgo a la comunidad» porque afecta a 600 productores, provoca problemas para que «los camiones puedan subir y cargar las cosechas» y afecta «también a los estudiantes de la comunidad».

Explican que la vialidad cedió desde una crecida del río que se registró en agosto del año pasado y, hasta la fecha, no ha sido reparada por las autoridades.

«Ante la amenaza de las lluvias, pueden producirse fuertes crecientes del río y, de esta forma, terminar con la poca carretera que queda», alertó.

El derrumbe de varios tramos de la vía principal de la población de Río Chiquito podría dejar incomunicada a más de 1200 familias.

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