Johel Orta pide postergar el debate electoral para atender la emergencia por los terremotos

CARACAS.- ​El abogado y politólogo Johel Orta afirmó que la agenda electoral en Venezuela debe pasar a un segundo plano para enfocar todos los esfuerzos en atender la emergencia registrada en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio.

«Pensar en organizar elecciones en este instante con el drama que se está viviendo aún en La Guaira, en la propia área metropolitana en distintos estados. Aquí murieron más de 5.000 compatriotas, se habla por lo menos de 40.000 desaparecidos aún, pero La Guaira quedó devastada y ahí hay que buscar los planes para organizar un desarrollo armónico».

En entrevista con Mari Pili Hernández en el programa Sin Duda , Orta dijo que el dirigente político que quiera proselitismo con«la población venezolana va a quedar pulverizado».

Por otro lado, el abogado llamó a que la Asamblea Nacional del año 2015 sea llamada «extinta, que fue electa» y sea reconocida el Parlamento que está en la actualidad ejerciendo la legislación.

Unión Radio