martes, julio 28, 2026
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Presidenta de Perú anunció un aumento del 15% del salario mínimo

Mundo
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Foto: cortesía
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Lima.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este martes en su discurso de investidura que su Gobierno aumentará en un 15% el salario mínimo, que pasará de 1.130 soles (331 dólares) a 1.300 soles (381 dólares).

«Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral», dijo Fujimori.

EFE

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