Presidenta de Perú anunció un aumento del 15% del salario mínimo Mundo julio 28, 2026 Updated: julio 28, 2026 Compartir FacebookTwitterPinterestWhatsApp Foto: cortesía - Advertisement - Lima.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este martes en su discurso de investidura que su Gobierno aumentará en un 15% el salario mínimo, que pasará de 1.130 soles (331 dólares) a 1.300 soles (381 dólares). «Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral», dijo Fujimori. EFE - Advertisement - Tagsdestacadasmundoperú Compartir FacebookTwitterPinterestWhatsApp - Advertisement - - Advertisement - - Advertisement - ÚLTIMAS NOTICIAS País SNTP instala punto de conectividad en La Guaira para garantizar el trabajo periodístico julio 28, 2026 - Advertisement - Conflictos EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos julio 28, 2026 Mundo Florida ejecuta en un mismo día a dos condenados por asesinato, algo inédito desde 1964 julio 28, 2026 Mundo Fujimori toma juramento a gabinete ministerial encabezado por vicepresidente Galarreta julio 28, 2026 NOTICIAS RELACIONADAS Conflictos EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos julio 28, 2026 Mundo Florida ejecuta en un mismo día a dos condenados por asesinato, algo inédito desde 1964 julio 28, 2026 Mundo Fujimori toma juramento a gabinete ministerial encabezado por vicepresidente Galarreta julio 28, 2026 Mundo Fujimori inicia su mandato en Perú enfocada en combatir el crimen y reducir desigualdades julio 28, 2026 - Advertisement -