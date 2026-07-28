Servicio Geológico de EEUU corrige epicentro del segundo terremoto en Venezuela: Fue en Catia La Mar

CARACAS.- El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), informó que el epicentro del segundo terremoto de magnitud 7.5, ocurrido el pasado 24 de junio, resultó ser a 17 kilómetros de Catia La Mar.

La información la compartió el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, Francisco Garcés, a través de una publicación difundida en su cuenta de Instagram.

«La ubicación del sismo principal se actualizó para incluir más datos y análisis refinados el 28/7/2026 UTC. La verdadera incertidumbre de la ubicación probablemente sea mayor que los 6 km calculados, porque las llegadas iniciales están ocultas por una réplica previa. Este terremoto fue el segundo evento consecutivo de un doblete».

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