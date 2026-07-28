Foro Proyecto Dignidad: Fabrican baño portátil para los refugiados

CARACAS.-El arquitecto y gerente general de la constructora Aguamiel, Alí Pérez, informó que al menos 45 «baños dignos» fueron instalados en los refugios como parte del «Proyecto Dignidad un baño para nuestros hermanos» que busca brindar un apoyo a los más necesitados luego de la emergencia causada por los terremotos.

La meta es construir 500 sanitarios, 200 duchas y 200 urinarios para beneficiar a aproximadamente a unos 10 mil damnificados que se encuentran en los refugios transitorios.

«Estos baños los pensamos para ser una solución rápida, concisa, pero también innovadora y eficiente», dijo en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

Entre las características que distinguen estos diseños con otros baños portátiles, el arquitecto destacó que poseen una poceta de porcelana, no usan químicos sino que envían las aguas residuales a un espacio indicado, lavable y elaborado con materiales resistentes.

Por su parte, el director general de la constructora Aguamiel, Gustavo Anzola, sostuvo que la empresa puso a disposición sus instalaciones, equipos y personal para la elaboración de estos diseños y agregó que aceptan cualquier tipo de donación para cumplir la meta.

«Todo aquel que quiera donar algo, un material, un tubo, una poceta, nosotros vamos construyendo y vamos instalando. Nos sentimos muy comprometidos», añadió.

Anzola resaltó la reacción positiva que tuvieron los refugiados al ver instalado este modelo de baño portátil. «La cara de sentir un espacio digno, que era la primera preocupación de los que nos contrataron para esto», comentó.

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Actualmente, la constructora está en un proceso de diseño de baños portátiles para personas movilidad reducida ante las limitaciones que pueden presentar los sobrevivientes de la tragedia.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio