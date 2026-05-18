Gobierno se prepara para reducir los riesgos ante temporada de lluvias

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó este fin de semana una flota de maquinaria para reforzar el plan de lluvias, como también la mitigación de riesgos tras el inicio de esta temporada en al menos 13 estados del país.

“Debemos prestar atención a esta etapa que vive la humanidad bajo una emergencia climática, entender que la lluvia también es producto del descongelamiento de los polos, lo que aumenta el nivel del mar y hace que las precipitaciones sean mucho más intensas”, afirmó Rodríguez, acotó que el impacto de la crisis ambiental afecta al territorio nacional.

De igual forma, aseguró que la nación está preparada para la temporada de lluvias y que también se impulsan obras de muros de contención y diques carreteros en los estados andinos y Zulia.

La mandataria pidió a los ciudadanos a tomar conciencia para afrontar la situación.

Llamado a la disposición de desechos

Por otro lado, la presidenta (E) Rodríguez hizo un llamado a las personas a sobre la disposición de los desechos, instando a la coordinación con los planes de recolección impulsados por el Gobierno Nacional.

“Estamos distribuyendo, en esta primera fase, camiones compactadores para la recolección de desechos sólidos que serán asignados a 11 estados del país. Es muy importante destacar que no se trata solo del camión, sino de llamar a la conciencia ciudadana para el respeto de los horarios de disposición de la basura”, indicó.

Además convocó a la ciudadanía a trabajar para reprimir las afectaciones que se puedan causar tras los cambios climáticos.

Con información de Prensa Presidencial.

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