Gobierno coordina plan de habitabilidad y servicios con especialista japonés

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro estratégico con el destacado especialista internacional en urbanismo e infraestructura, Hideki Miyamoto, como parte de una agenda enfocada en la modernización de los espacios públicos y la optimización de los servicios esenciales como el agua, la electricidad y el transporte.

De acuerdo a la nota de prensa oficial, Miyamoto aportó su experiencia para el diseño de soluciones habitacionales robustas y adaptadas a los desafíos climáticos e infraestructurales actuales.

«Este ingeniero estructural y experto mundial en terremotos, es el director ejecutivo de una empresa global dedicada a la gestión y reducción de riesgos de desastres», detalla el escrito.

El gobierno estima que este proyecto se traduzca en la construcción de vivienda plenamente integradas a redes de servicios estables y entornos urbanos amigables.

NDP / Unión Radio