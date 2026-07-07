Gobernador Terán aseguró que 600 apartamentos podrán ser habitados de nuevo en La Guaira

CARACAS.- El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, indicó que unos 600 apartamentos se encuentran en la actualidad en luz verde de acuerdo al semáforo de riesgo y en muy pocas sus dueños podrán dejar los refugios.

«Me complace en informarles que ya el ministerio de Obras Públicas, una vez que la comisión presidencial que dirige el ministro, Francisco Garcés, evaluó que 20 edificaciones que están acá, tienen luz verde, porque no sufrieron daños estructurales, estamos hablando ya de la reconstrucción inmediata de 600 apartamentos que van a permitir la solución habitacional diga y segura de 3 mil 400 personas que hoy se encuentran en campamentos transitorios, pero ya en pocas semanas van a poder retornar a sus viviendas de manera segura», apuntó.

Además, el primer mandatario regional, agregó que 67 % de las edificaciones en La Guaira han sido evaluadas sin daños estructurales , por lo que están ubicadas en luz verde y amarilla, respectivamente

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