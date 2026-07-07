Gobierno pidió ayuda a países sísmicos como Japón, Perú y Chile para atender infraestructuras afectadas

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este martes que solicitó ayuda internacional para atender procesos constructivos.

«Estamos pidiendo ayuda de primera a países que también son sísmicos, como Japón, Perú, Chile. Ya hemos contactado a los gobiernos, para tener especialistas que nos permitan, junto al Estado Mayor y la Comisión Presidencial, ver qué estructuras que se encuentran en amarillo, requieren ajustes, sin que esté comprometida la estructura, y los que tienen semáforo rojo es otro tipo de tratamiento», expresó Rodríguez al acompañar labores de intervención en edificaciones ubicadas en la avenida Bolívar, en Caracas.

Allí giró instrucciones para continuar con los habitantes de edificaciones que tienen semáforo verde y amarillo que pueden volver a sus hogares.

«Venezuela es un país sísmico y tenemos que atender todos nuestros procesos constructivos con una habilitación técnica, para no poner en riesgo en futuro, a la familia», subrayó la mandataria encargada.

Aseguró que ese plan técnico tiene una plataforma tecnológica, un sistema de información centralizado, y que esa habilitación técnica se va a requerir para cualquier tipo de reparación, reconstrucción y edificación que se haga en lo sucesivo.

Unión Radio