Gobernador de Lara aspira que la siembra de café aumente a más de 50 mil hectáreas este año

CARACAS.-El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, informó que actualmente existen 45 mil hectáreas de café sembradas en la entidad y aspira que incrementen a unas 55 mil en lo que queda de año y el primer trimestre de 2027.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, remarcó las capacidades productivas que posee la entidad y recordó que los nueves municipios que conforman a Lara son productores de café.

El mandatario regional afirmó que el primer congreso de café que se realizó en la entidad busca «potencializar» la producción del rubro y resaltó la «calidad» larense.

El mandatario regional destacó que la actividad contó con más de 95 stands comerciales, 60 empresas expositoras, 60 emprendedores, 16 empresas internacionales, 30 expositores artesanales, ruedas de negocios, rutas de los granos, competencias de cata, de colao y barismo.

«Tenemos 150 productores inscritos para la ruda de negocios, tenemos 63 empresas exportadoras que están ahí participando en la rueda de negocios y tenemos cinco entidades financieras que están aportando sus paquetes de financiamiento a los diferentes productores», agregó.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio