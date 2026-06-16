Asociación Bancaria de Venezuela apuesta por la formación sobre la IA

CARACAS.- El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco, afirmó que es necesario «tomar conciencia» para profundizar en la educación y formación sobre la Inteligencia Artificial (IA) ante el avance de la transformación digital.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, comentó que en el segundo semestre de este año el sector trabajará en el fortalecimiento de la formación sobre la IA a través de diversos talleres.

«Esto implica para la sociedad, para las profesiones tomar conciencia y nosotros acá estamos impulsando, buscando de acortar brechas entre las habilidades y competencias que tenemos actualmente y lo que nos está demandando la realidad», dijo.

Asimismo, insistió en que de no acortar las brechas de educación en materia digital «nos van a ser ineficientes».

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Pacheco reveló que en las reuniones que han sostenido en los últimos meses con inversionistas han surgido «preocupaciones» sobre la educación, la formación con la IA, la seguridad jurídica, la Ley del Trabajo, temas asociados a infraestructuras y servicios públicos.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio