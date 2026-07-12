88 contenedores con ayuda enviados por Caricom llegaron a La Guaira

CARACAS.- El canciller de Venezuela, Yvan Gil Pinto, recibió la ayuda suministrada por los países miembros de Caricom (Guyana, Grenada, San Vicente y las Granadinas, Belice, Bahamas, Jamaica y San Cristóbal y Nieves) para apoyar las zonas afectadas tras el doblete telúrico del pasado 24 de junio.

A través de su Telegram, Gil especificó que la ayuda llegó al Puerto Internacional de La Guaira con un total de 88 contenedores de alimentos, no perecederos, tanques de agua, medicinas y dos máquinas de movimiento de tierras.

«Esta valiosa donación complementa la ayuda internacional que hemos recibido desde el 24 de junio para apoyar al pueblo afectado por los sismos», señaló Gil en el comunicado.

Unión Radio