Guardia Civil española detuvo a venezolano por intento de estafa

CARACAS.- La Guardia Civil de España detuvo a un ciudadano venezolano de 72 años de edad en la localidad de Sanxenxo, en la provincia de Pontevedra, por intentar defraudar a una empresa por 350.000 euros mediante un elaborado esquema de suplantación de identidad.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso fingió ser el director general de una reconocida compañía petrolera con sede en México para ganarse la confianza de la empresa objetivo.

Sin embargo, los responsables de la empresa afectada presentaron una denuncia que propició la investigación debido a una operación comercial que levantó sospechas.

Según las pesquisas, el hombre exigía el pago de cientos de miles de euros por supuestas comisiones, gastos administrativos y tasas relacionadas con el negocio que eran respaldadas por documentaciones, presuntamente, falsificadas.

Los investigadores señalaron que el detenido utilizó sellos certificados notariales y otros documentos que simulaban pertenecer a la empresa petrolera mexicana, además de que se identificó con la identidad de una tercera persona con el objetivo de reforzar la apariencia de legitimidad de la operación.

Estas maniobras le permitieron a la Guardia Civil imputarle presuntos delitos de estafa en grado de tentativa, usurpación de identidad y falsificación documental.

Tras su detención, el venezolano fue puesto a la orden del Tribunal de Instancia de Marín, que acordó dejarlo en libertad con cargos mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si el sospechoso habría intentado ejecutar maniobras similares con otras empresas.

Unión Radio