Fuertes precipitaciones dejaron afectaciones en el estado Sucre

CARACAS.- Autoridades reportan afectaciones en seis municipios del estado Sucre por el paso de la onda tropical número 10.

Las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas 24 horas en la entidad, ocasionaron afectaciones moderadas e inundaciones en calles y avenidas.

Eduad Vivas, director de Protección Civil en la región, detalló las consecuencias que hasta los momentos ha dejado el paso del fenómeno.

«Tuvimos en el municipio Benitez 13 viviendas afectadas por voladura de techo, en Andrés Eloy Blanco dos, igual que en Andrés Mata y en Bolívar nueve (…), además se registraron anegaciones de viviendas en varios municipios pero sin mayores consecuencias», apuntó.

Unión Radio