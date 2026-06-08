Análisis Gilberto Giménez Prieto: Venezuela es totalmente autónoma

CARACAS.- El internacionalista Gilberto Giménez Prieto destacó la importancia de la participación de Venezuela en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en momentos en que altos funcionarios de EEUU aseguarn que el país está bajo su tutela.

«Cuando se ha pretendido vender que somos un país tutlelado, que no tomamos decisiones, así lo hacen ver Marco Rubio y el presidente Donald Trump, cada vez que agarran un micrófono es lo que pretenden hacer, ver con ese objetivo de desmoralizar al pueblo de Venezuela, (el país) aparece en este escenario fundamental, haciendo acuerdos, sentándose con actores de Asia, Oiente Medio, y tantos espacios de importancia», expresó Giménez Prieto.

En entrevista con la periodista Anahí Arizmendi en programa transmitido por Unión Radio , el también diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que el objetivo de Venezuela es bien claro: seguir trabajando en función de diversificar sus socios económicos.

«Y le hacemos ver al mundo y a la población venezolana que Venezuela es totalmente autónoma y sigue una agenda propia en política Exterior con visión económica», subrayó.

Unión Radio