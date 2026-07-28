OMS: muertes por hepatitis siguen sin bajar, en contraste con el sida o la tuberculosis

GINEBRA.- La hepatitis es la principal enfermedad transmisible cuya mortalidad continúa en aumento a nivel global, con 1,3 millones de fallecimientos en 2024, en contraste con los descensos de otras como el sida o la tuberculosis, alertó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS) con motivo de la jornada mundial sobre este problema sanitario.

«En la conmemoración del Día Mundial contra la Hepatitis, nos unimos a los 287 millones de personas que viven con ella a través de un mensaje que combina urgencia y esperanza«, señaló en rueda de prensa la responsable de la OMS para la lucha contra esta enfermedad, Olufunmilayo Lesi.

En este sentido, destacó que el mundo ha logrado grandes avances en la última década, pero «no lo bastante rápido» para reducir en un 65 % las muertes relacionadas con la hepatitis antes de que acabe esta década, uno de los principales objetivos de la Agenda 2030.

Lesi advirtió que uno de los grandes obstáculos a la hora de combatir la enfermedad es que muchos afectados ignoran que la padecen, hasta el punto de que «menos de la cuarta parte de los que necesitan tratamiento saben siquiera que están infectados«.

Sólo un 4,3 % de las personas con hepatitis B reciben tratamiento, y únicamente el 20 % de los que viven con hepatitis C han tenido acceso a una terapia curativa, añadió la experta.

La vacunación es, según la OMS, una de las herramientas básicas para la lucha contra esta enfermedad y aunque a nivel mundial se ha logrado una cobertura del 84 % en niños, muchos siguen sin acceso a ella, especialmente en África, una de las regiones más afectadas por la hepatitis.

En ese continente, la dosis al nacer recomendada por la OMS sólo se administra a un 17 % de los niños, destacó.

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EFE