Cabello niega reunión entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado

CARACAS.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, descartó que existan acercamientos entre el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, y la opositora María Corina Machado, para celebrar una reunión o que ya se hayan encontrado.

«Sentarse a hablar no es una capitulación pero con ellos no está planteado nada, y con ella menos, y no ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo de la presidenta Delcy con ningún personaje parecido», dijo en la rueda de prensa del PSUV este lunes.

Cabello descartó que exista voluntad de diálogo de parte de la oposición y agregó que se trata de generar una matriz de opinión.

«Son ellos haciéndose cerebro (…) Mentira, cero (…) Son ellos dándose esperanza», completó.

Unión Radio