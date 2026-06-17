Fiscalía de Chile investiga posible trata de personas de más de 200 niños

CARACAS.- La Fiscalía chilena investiga presunto caso de tráfico de menores tras detectar el ingreso de más 200 niños haitianos al país.

Según antecedentes, los jóvenes entraron a la nación procedentes de vuelos chárter para efectuar una reunificación familia, no obstante, hoy día no se sabe el paradero de los mismos.

El Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile, Ángel Valencia, denunció que podría ser un caso de trata de menores. «En principio se estaba investigando una posible trata de personas, es conveniente que se siga investigando esos hechos por la cantidad de niños que se ve involucrado«.

De igual manera, la Fiscalía también indaga posibles implicaciones de parte de organizaciones para aplicar las sanciones correspondientes.

Unión Radio