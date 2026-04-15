Fedecámaras ve positiva la licencia que recibió el BCV por parte de la OFAC

CARACAS.- El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, evaluó de manera positiva la emisión de la licencia al Banco Central de Venezuela por parte de la OFAC y señaló que espera que en un futuro cercano haya democratización del acceso a los recursos de todo el sector bancario privado.
Adicionalmente, invitaron a los representantes estadounidenses a que levanten completamente las sanciones en el futuro cercano.
Respecto al incremento salarial pautado para el próximo 1 de mayo, Capozzolo indicó que es una tarea del gobierno nacional y que el sector privado procura que sus trabajadores tengan ingresos que les permitan cubrir sus necesidades o parte de ellas.
Unión Radio