Fedecámaras ve positiva la licencia que recibió el BCV por parte de la OFAC

CARACAS.- El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, evaluó de manera positiva la emisión de la licencia al Banco Central de Venezuela por parte de la OFAC y señaló que espera que en un futuro cercano haya democratización del acceso a los recursos de todo el sector bancario privado.

«Desde hace tiempo hemos venido señalando la necesidad de la importancia de que el flujo de divisas que se puede generar en el país por cualquiera de las fuentes de ingreso pueda llegar de manera democrática al sector privado y, por supuesto, vemos con buenos ojos que se haya dictado esta licencia (…)», explicó.

Adicionalmente, invitaron a los representantes estadounidenses a que levanten completamente las sanciones en el futuro cercano.

Respecto al incremento salarial pautado para el próximo 1 de mayo, Capozzolo indicó que es una tarea del gobierno nacional y que el sector privado procura que sus trabajadores tengan ingresos que les permitan cubrir sus necesidades o parte de ellas.

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