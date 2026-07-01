UCAB ha recolectado más de 50 toneladas de insumos para los afectados por los terremotos

CARACAS.- La Universidad Católica Andrés Bello mantiene activos sus centros de acopio en el campus Montalbán y en su sede de Guayana, para atender la emergencia provocada por el doble terremoto del 24 de junio.

La ayuda humanitaria que ha recolectado la universidad se estima en más de 50 toneladas de insumos.

En las instalaciones de Caracas, el operativo de recepción y clasificación de donativos cuenta con la participación de más de 500 voluntarios, gracias a la iniciativa del Movimiento Estudiantil de la universidad. En las labores participan integrantes de Desarrollo Estudiantil, Identidad y Misión, egresados, Proyección y Relaciones Comunitarias de Extensión Social, asi cómo el Centro de Salud Santa Inés (CSSI).

«Esto es un movimiento humano muy grande para tratar de aliviar el dolor de tantas hermanas y hermanos venezolanos que han perdido muchísimo en un momento muy complejo como este», afirmó el director de Identidad y Misión y párroco de la universidad, César Muziotti.

Los insumos se entregaron al Centro de Bomberos de Catia La Mar, el terminal de autobuses de Catia La Mar, el polideportivo Pariata, el Hospitalito de Catia La Mar, la urbanización Los Palos Grandes, el sector El Panteón, El Junquito, Plaza La Concordia, El Paraíso, sede de los Bomberos Forestales, Caracas Catering, Fundación Puerto Azul, ONG Oportunidad, INASS Caricuao, Hospital Pérez Carreño, Escuela Francisco Pimentel, Ángeles de la Autopista, Parque del Este, Hospital Vargas, Edificio Petunia, Geriátrico Hogar Madre Teresa, Hogar Bambi, Hospital Clínico Universitario, Panteón Nacional, La Concordia en La Candelaria, Liceo Andrés Bello, Nuevo Circo de Caracas, sedes de Protección Civil.

Nota de Prensa UCAB