Falleció uno de los trabajadores heridos tras explosión en planta petrolera del Lago de Maracaibo

CARACAS.-En el estado Zulia, se confirmó este martes el fallecimiento de uno de los trabajadores afectados por la explosión en la planta Lamargas, ubicada en el Lago de Maracaibo.

La víctima quedó identificada como Jorge Alberto Rivera Díaz, quien se desempeñaba como operador de generación. Rivera se encontraba recluido en la unidad de quemados del Hospital Coromoto debido a la gravedad de sus lesiones, las cuales comprometían más del 60 % de su superficie corporal.

El incidente ocurrió el pasado viernes 15 de mayo, mientras el personal realizaba labores operativas en el bloque 5 de las instalaciones de Lamargas.

El siniestro dejó inicialmente un saldo de seis heridos, dos de ellos de gravedad, entre los que se encontraba Rivera. Las autoridades petroleras continúan evaluando los daños y las causas del hecho.

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