Corina Aristimuño: Paro universitario de 24 horas refleja descontento salarial

CARACAS.- El gremio universitario realiza hoy un paro nacional de 24 horas que mantiene paralizadas las actividades académicas y administrativas en más de 20 instituciones de educación superior del país.

La medida fue convocada de manera unitaria por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela -FAPUV- e involucra a profesores, empleados administrativos y obreros.

La secretaria de la Universidad Central de Venezuela -UCV-, Corina Aristimuño, afirma que no solamente es un llamado de atención nuevamente a las autoridades, »sino una vía de drenaje, por así decirlo, de la molestia que ya acumula la comunidad universitaria por más de cuatro años sin aumento de su salario base”.

En entrevista a Saul Noriega en el espacio A Tiempo de Unión Radio, destaca que es un llamado importante por parte del gremio, que han acogido la mayoría de las universidades, y que “debe leerse en ese contexto, puesto que es evidente que por más de cuatro años las universidades se han mantenido abiertas, en especial la UCV, que lo evidencia a través de los hechos. La gente quiere trabajar, quiere ir a su universidad, pero definitivamente los sueldos no son suficiente para costear nada menos que el transporte para poder llegar a esa universidad”.

Insiste en que esta paralización tiene que contextualizarse en un escenario de más de 4 años sin aumento salarial lo que “tiene implicaciones directas con nuestro bono vacacional, de fin de año, las prestaciones sociales, el mantenimiento de nuestra estructura de previsión social que costeamos los profesores y que hoy está absolutamente desaparecida. Hoy los profesores no tienen seguridad social”.

Asimismo, explicó que hay una falta de incentivo ante el ascenso académico. “Nuestra estructura de ascenso se basa por el mérito académico, tenemos escalafones que van desde un profesor instructor hasta los titulares, igual también en el caso de los empleados y de los obreros”.

Agrega que los trabajadores universitarios saben cuál es la situación del país, lo complejo de la economía, “pero creo que el diálogo y el sentarse verdaderamente con una agenda en la mano y diseñar una estructura salarial para el personal universitario es urgente”.

“Ese diálogo se estaba dando, pero los anuncios del día 30 de abril al 9 de mayo, creo que aumentó el malestar. Porque a la par de esa bonificación que ya veníamos recibiendo, que era el famoso Bono de Guerra, que ahora se llama Bono de Ingreso Económico, el salario integral, se paga a parte del personal activo y deja por fuera al jubilado”.

Precisó que “hoy la UCV y muchas universidades tienen a personal jubilado trabajando y asumiendo responsabilidades como coordinadores de postgrado, dando materias, entonces la desigualdad aún es mayor, y el malestar es mayor”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio