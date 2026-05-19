Zapatero asegura que «jamás» hizo gestiones a favor de la compañía aérea Plus Ultra

MADRID.- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este martes tras su imputación que «jamás» hizo gestiones ante ninguna «administración pública ni sector público a favor del rescate» de la aerolínea Plus Ultra.

«Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad», garantizó Zapatero en un video remitido a los medios después de recibir este martes una notificación de la Audiencia Nacional española citándolo como investigado para el próximo 2 de junio.

Zapatero asegura en ese mensaje que «jamás» ha tenido ninguna sociedad mercantil, «ni en España ni fuera de España», ni directamente ni a través de terceros.

Un juzgado de la Audiencia Nacional española imputó a Zapatero a por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate durante la pandemia de la compañía aérea Plus Ultra y lo considera como el presunto líder de «un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias».

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EFE/Unión Radio