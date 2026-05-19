Miguel Dao: La prevención es la única vía efectiva contra el delito informático

CARACAS.- Las estafas digitales se han convertido en el delito de mayor crecimiento en Venezuela, mutando con rapidez mediante el uso de la ingeniería social y la suplantación de identidad.

De acuerdo con las alertas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas -CICPC- y expertos en seguridad ciudadana, como el abogado Miguel Dao, la prevención es la herramienta más efectiva para no convertirse en una víctima.

“Es algo verdaderamente serio, es algo masivo, es algo colectivo, cuando están interviniendo en las redes de las grandes compañías, de los institutos públicos, de los organismos públicos, ese es un problema bastante importante que tratar y que evitar”, destacó.

En el programa Dos Más Dos de Unión Radio con Ginette González y Andrés Rojas, señaló que, ante este tipo de delitos, lo aconsejable “es practicar el tema de prevención porque sale a la postre mucho más económico, menos lesivo, te maltrata menos como persona y lo puedes evitar y evitarlo es mucho más simple que solucionarlo a la postre, después de que suceda, entonces, es buena la oportunidad”.

El exdirector del CICPC mantiene una postura firme ante el auge de las estafas en el país, al señalar que la delincuencia tradicional migró de forma masiva hacia los entornos virtuales debido a su alta rentabilidad y bajo riesgo físico para el criminal.

Insistió en que la prevención es la única vía efectiva contra el delito informático.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio