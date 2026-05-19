¿Están las condiciones para que Repsol incremente la producción de gas en Venezuela?

CARACAS.- Luego del acuerdo firmado el pasado 12 de marzo entre Repsol y PDVSA, la compañía energética anunció un incremento del 10% en su producción de gas natural en Venezuela, pasando de 580 a 640 millones de pies cúbicos diarios.
Al respecto, Rubén Pérez, ingeniero químico y vicepresidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG), explicó que a partir de este incremento, se prevé que para el 2031 se duplique la producción a 1250 millones, lo que representa parte del plan de explotación en el país en conjunto con la empresa italiana Eni.
Al consultarle sobre la influencia de la estabilización eléctrica en el gas durante una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio, señaló que las plantas termoeléctricas de Falcón, Zulia y Barquisimeto requieren de una actualización para que bloque Cardón IV pueda cubrir la demanda de gas en dichas áreas. «La industria petrolera, el consumo eléctrico y la petroquímica proviene del gas de Cardón IV», aseguró.
Sobre la cadena de valor del gas natural, Pérez enfatizó que los precios que se manejan actualmente no corresponden al valor real:«Lo que paga un consumidor industrial, comercial y doméstico no se refleja en los costos de producción, tratamiento, transporte y distribución del gas».
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Mariangel García / Unión Radio