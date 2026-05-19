¿Están las condiciones para que Repsol incremente la producción de gas en Venezuela?

CARACAS.- Luego del acuerdo firmado el pasado 12 de marzo entre Repsol y PDVSA, la compañía energética anunció un incremento del 10% en su producción de gas natural en Venezuela, pasando de 580 a 640 millones de pies cúbicos diarios.

Al respecto, Rubén Pérez, ingeniero químico y vicepresidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG), explicó que a partir de este incremento, se prevé que para el 2031 se duplique la producción a 1250 millones, lo que representa parte del plan de explotación en el país en conjunto con la empresa italiana Eni .

Al consultarle sobre la influencia de la estabilización eléctrica en el gas durante una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio , señaló que las plantas termoeléctricas de Falcón, Zulia y Barquisimeto requieren de una actualización para que bloque Cardón IV pueda cubrir la demanda de gas en dichas áreas. «La industria petrolera, el consumo eléctrico y la petroquímica proviene del gas de Cardón IV», aseguró.

Sobre la cadena de valor del gas natural, Pérez enfatizó que los precios que se manejan actualmente no corresponden al valor real:«Lo que paga un consumidor industrial, comercial y doméstico no se refleja en los costos de producción, tratamiento, transporte y distribución del gas».

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Mariangel García / Unión Radio