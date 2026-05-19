PNB detuvo a 13 personas por procesar y distribuir alimentos de forma clandestina

CARACAS.- Autoridades de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Falcón detuvieron a 13 personas que procesaban y distribuían productos alimenticios de consumo masivo de forma clandestina.

Según el reporte policial, la comisión localizó el laboratorio donde llevaban sal bruta extraída de las salinas de Paraguaná para su procesamiento y, posterior, distribución.

Las autoridades, al llegar al lugar, descubrieron que también se empacaba de manera clandestina otros productos de consumo masivo como harina y arroz bajo el nombre de marcas comerciales.

Los funcionarios le realizaron seguimiento a un camión donde se pretendía retirar la mercancía, lo que permitió ubicar el lugar y detener a las personas.

Durante el proceso de captura, se incautaron 132 bultos de sal, cuatro balanzas digitales y electrónicas, selladoras, bolsas para empaque, varios sacos, entre otros elementos que, junto a los detenidos, quedaron en manos de la Fiscalía 13ra del Ministerio Público.

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