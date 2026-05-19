Abogado reportó la excarcelación de madre de capitán preso hace seis años

CARACAS.- Eduardo Torres, abogado y miembro de la ONG Provea, informó la excarcelación de Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, quien fue condenado a 24 años de prisión por formar parte de la llamada ‘Operación Gedeón’.

«En libertad Merys Torres de Sequea, gloria a Dios, avanza el pueblo venezolano en su histórica resistencia«, indicó Torres en una publicación en X donde compartió un video de la mujer saliendo del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en el estado Miranda.

El pasado 21 de septiembre, el partido opositor Voluntad Popular (VP) y la ONG Comité por la Libertad denunciaron la detención de Torres de Sequea.

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EFE/Unión Radio