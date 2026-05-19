Cavecom-e urge aprobar Ley de Comercio Electrónico tras crecimiento del sector

CARACAS.- El sector del comercio electrónico en Venezuela cerró el año 2025 con un crecimiento histórico de 125%. De acuerdo con el balance oficial de Cavecom-e este repunte desbordó por completo las proyecciones iniciales, impulsado por un volumen estimado en 20 millardos de dólares en facturación.

El vicepresidente de Cavecom-e y director nacional de formación, Erick Beni Flores, presidente del grupo Benflor, considera que el comercio electrónico hay que integrarlo al gran ecosistema de la economía digital. “En los últimos dos años ha sido parte de la creatividad venezolana y de la manera como se han logrado combatir con las sanciones”.

Precisó que«2025 cerró con 125% de crecimiento reportado por el comercio electrónico, bajo el entorno multimonedal, 80% de las compras realizadas por Smartphone, que es la economía móvil; 5,5 millones de venezolanos que tienen cuentas en Binance, que esto también lleva a una adopción inmediata de las criptos; 3,5 millones de actores informales en la economía con alto potencial de formalizarse en lo digital».

«Esto nos lleva a a tener un motor digital súper importante en Venezuela para los próximos años, donde el Estado, el comerciante y el consumidor deben tener el equilibrio necesario para que esta economía digital avance y nos ayude a terminar de consolidarnos”, señaló.

“Ya los números los tenemos, el gran desafío es ajustar nuestras leyes, el gran desafío es la confianza que debe tener el consumidor en todos estos elementos del ecosistema de la economía digital”, enfatizó en el programa Al Instante con Esther Quiaro en Unión Radio.

Opina que el país necesita una ley de comercio electrónico “entendiendo que nuestra ley de comercio, basada en la economía tradicional, es una de las más viejas del país, y entendiendo que también la economía está trabajando en este proceso”.

“Se necesita definir una ley de comercio electrónico, donde el motor digital sea la gran estrella. Entender que hay un avance, un crecimiento orgánico, que es el comercio móvil; un acelerador donde se tienen que mejorar las reglas operativas de la confianza y el transformador, que es el activo de la macroeconomía”, explicó.

Recalca que “lo importante es entender que el comercio electrónico es global y no solo regular a lo interno, sino también lo externo. Debemos avanzar hacia la formalización, más pagos trazables y ampliación de la base contributiva, inclusión financiera. Nosotros tenemos billetera,el crédito BNPL y la cripto, que el año pasado entregaron 92 millones de créditos por el sector BNPL, es decir, casi 3 créditos por segundo a través de diferentes factores o jugadores”,

“Como ejemplo Cashea, es importante que esto ya se regule, que deje de ser algo que se tiene por un canal aparte”, acotó.

Explicó que Cavecom-e siempre realiza un cierre mensual que envía al gobierno. “Tenemos una excelente relación con el ministro de Industria y Comercio, Luis Villegas, y también hemos estado en reuniones con el ministro de Finanzas. Le hemos también entregado la información al vicepresidente de la Área Económica, Calixto Ortega. Hemos estado bien vinculados en entregar información y decir la realidad de esa economía invisible que mantuvo un poco el poder adquisitivo venezolano, más allá del salario mínimo”.

“También nos hemos reunido con la Comisión de Finanzas”, acotó.

Considera que «el comercio electrónico y la economía digital están en su mejor momento para formalizarse y generar confianza”.

“Más allá de eso, también tenemos 97% de bancarización que permite una trazabilidad del uso de los recursos, de la procedencia y te permite también que los bancos avancen”, detalló.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio