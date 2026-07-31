Rusia atacó depósitos de combustible y un buque granelero en la ciudad portuaria de Odesa

MOSCÚ.- Las fuerzas rusas atacaron durante la pasada noche con misiles y drones la infraestructura portuaria y buques en la región ucraniana de Odesa, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron lanzando ataques con armas de alta precisión de emplazamiento aéreo y drones contra la infraestructura portuaria de Ucrania y los buques que operan en interés del Ejército ucraniano», señaló el mando castrense ruso en una nota publicada en sus redes de mensajería.

Según Defensa, fueron atacados depósitos de combustible y lubricantes destinados al Ejército ucraniano.

«En alta mar al sur de Odesa (fue atacado) un buque granelero que transportaba un cargamento militar a uno de los puertos de Ucrania», concluyó la dependencia sin aportar mayores detalles.

Rusia ha intensificado sus ataques contra la infraestructura portuaria y buques de Ucrania tras una serie de ataques ucranianos contra buques en los mares Negro y Azov.

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EFE