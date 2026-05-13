Comisión AN prevé publicar cronograma de postulaciones al TSJ la próxima semana

CARACAS.- La Asamblea Nacional -AN- sancionó por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia -TSJ-. La reforma establece la integración de 32 magistrados, conformándose cada Sala por 5 magistrados, a excepción de la Sala Constitucional, que quedaría integrada por 7 autoridades, con el fin de optimizar los procesos judiciales y la estructura del organismo.

El diputado Félix Freites, miembro de la Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales y representante de la fracción opositora Vamos Venezuela, fijó posición ante la recién aprobada reforma.

“Hay que interpretar esto como una señal positiva que viene a refrescar y a darle salud al sistema de justicia que está cuestionado por el país por el retardo procesal que ha ido atropellando cada vez a más a la gente”, destacó.

La próxima semana podría estar listo el cronograma

Explicó que en este momento hay una Comisión Preliminar que designará a representantes de la sociedad civil, donde están diversos sectores representados. “Se han elegido 10 personas de la sociedad civil, que junto a los 11 diputados de la AN conformarán el Comité de Postulaciones de 21 integrantes que deben definir un cronograma. El presidente, diputado Giuseppe Alessandrello, ha anunciado que ya hay un equipo técnico trabajando en los lapsos y eso tardará alrededor de unos 60 días, 80 días para completar el proceso”.

“Estimo que la semana que viene deberíamos tener el cronograma publicado y lo primero que va a aparecer pues es la fecha en la cual inicia el proceso de postulación y va a ser público el listado de todos los candidatos”.

Añadió que todo ciudadano que vea a alguien en esa lista que “no cuente con la probidad, solvencia moral o que no cuente con la trayectoria académica necesaria para ejercer un cargo de esa magnitud, podrá oponerse, en eso consiste la democracia”.

Cuestiona la existencia de más de 2,000 jueces provisionales que ejercen sin haber pasado por concursos públicos de oposición. “Esos jueces no tienen estabilidad, no ha habido un concurso de oposición, de manera que el problema es que no tienen estabilidad, a veces no tienen la formación necesaria para ocupar el cargo (…) y no han ganado en base a sus credenciales”.

El parlamentario recomienda seleccionar nuevos magistrados y jueces con formación académica, capacidad profesional y trayectoria laboral, eliminando la designación por criterios de afinidad política.

“Necesitamos refrescar el poder judicial y, sobre todo, hay que entender cuál es el problema de fondo en el sistema de justicia. Avanzar hacia un perfil de magistrados que pueda comenzar esta reestructuración con bases sólidas, con jueces con credenciales, trayectoria y bases que garanticen el acceso a la justicia como establece la Constitución”.

En entrevista a Saul Noriega en el espacio A Tiempo de Unión Radio, aseguró que están trabajando en esa reestructuración que “forma parte de un acuerdo nacional”.

“Tenemos que darle a los jueces estabilidad, sueldos dignos que les permitan cuidar su cargo, pero cuidar su cargo no significa cumplir la instrucción de un magistrado en una sala, significa cumplir con la ley”, acotó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio