Excandidato Sánchez anuncia coalición parlamentaria para «recuperar la democracia» en Perú

LIMA.- El excandidato de izquierda a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez, que perdió la segunda vuelta de la elección ante la derechista Keiko Fujimori, anunció este lunes una coalición parlamentaria para «recuperar la democracia» en Perú y ejercer control político.

En un mensaje compartido en la red social X, Sánchez señaló que los pilares de su coalición -junto a los partidos Obras y Ahora Nación- serán la justicia hacia las víctimas de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 tras la destitución y encarcelamiento del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) y la libertad del exmandatario, condenado a prisión por el fallido intento de golpe de Estado.

Asimismo, la coalición izquierdista aboga por la derogatoria de las ‘leyes procrimen’, un conjunto de normas aprobadas por el Congreso con el objetivo aparente de contrarrestar el auge de la actividad del crimen organizado, pero cuyo efecto ha sido principalmente el opuesto.

En un pronunciamiento, firmado por los líderes de los tres partidos, reconocen que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo tribunal electoral del país, haya proclamado oficialmente los resultados electorales, pero añaden que «ello no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades» que se presentaron en los comicios y que, según su posición, «afectaron el proceso electoral».

«La paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos», apuntaron.

De igual manera, informaron que ejercerán, desde ambas cámaras legislativas, «un control político firme, vigilante y responsable» para defender los derechos de los ciudadanos, recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de poderes, la seguridad ciudadana y la democracia en el país.

Remarcó que la coalición parlamentaria buscará restablecer la paz, mediante una agenda inicial basada en derogar las leyes que favorecen al crimen, recuperar el derecho al referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica, y la libertad de Castillo, una de las promesas de campaña de Sánchez.

El domingo, en una rueda de prensa, Sánchez insistió en que el futuro gobierno de Keiko Fujimori «nace con una profunda ilegitimidad, una profunda desconfianza, con un rechazo por la mayoría de los territorios del Perú».

Sánchez exigió a Fujimori la creación de una comisión que investigue las 50 muertes de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 para identificar y sancionar a las autoridades políticas que permitieron «el uso desproporcionado de la fuerza».

«Mientras eso no esté con voluntad política en la mesa para identificar, sancionar y reparar con los propios familiares, no hay nada que conversar», subrayó.

EFE