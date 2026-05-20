Fedeindustria respalda el cese de sanciones para reimpulsar la economía

CARACAS.- El presidente de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria), Orlando Camacho, afirmó que desde el gremio respaldan la petición del Ejecutivo nacional para el cese de las sanciones dado que con esta medida, se impulsaría el mejoramiento de diversos sectores con el apoyo de diversidad de empresas internaciones que arriben al país.

Además, sostuvo que el levantamiento generaría que el sector industrial crezca puesto que al haber más ventas, hay más ingresos.

«Fedeindustria se une a la petición públicamente del levantamiento de las sanciones para liberar a Venezuela de esas sanciones. Ya tenemos algunas licencias que nos permiten volver a tener swift en el Banco Central, la venta de hidrocarburos a través de PDVSA, también vendrán licencias que tienen que ver con el sector de minería, oro y otros materiales».

Asimismo, sostuvo que dar licencia al sector eléctrico generaría que empresas como General Electric (GE), Siemens, entre otras, participen con su tecnología en el mejoramiento nacional porque, dijo, la estructura es proveniente de EEUU.«Es más fácil hacerle mantenimiento acompañado de empresas estadounidenses que de empresas chinas, turcas o europeas».

En entrevista al programa A Tiempo que transmite Unión Radio , Camacho instó que es «momento de hacer las bases de concreto» para la transformación económica proyectada en los próximos 20 años.

«Venimos de una reforma importante en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en la Ley Orgánica de Minas, una mesa de consenso laboral y de algo social para llegar a acuerdos para transformar todo lo que se logre dentro del consenso. Volver al tripartismo, trabajadores, empleadores y Gobierno sentados en una mesa para seguir adelante».

Expo Fedeinsdrustria 2026

El representante gremial añadió que participarán «empresas con músculo» tales como: PDVSA junto con contratistas, Chevron, el sector minero, la banca nacional con tres públicos y dos privados, entre otras.

«Eso va a permitir que la Expo, primero, suba de nivel. Ya Fedeindustria tiene agremiado a los 14 motores de la economía y empresas, comercios, servicios y buscando empresas que también estarán participando. Son más de 110 empresas que tienen trayectoria».

La Expo Fedeindustria se realizará en el Hotel Eurobuilding los días 21, 22 y 23 de mayo desde las 9:00 AM hasta las 7:00 PM. Abierta al público y el empresariado.

Carlos Padilla/Unión Radio