Esperan resolver suministro de agua en Nueva Esparta en 20 días

CARACAS.- La gobernadora de Nueva Esparta, Marisiel Velásquez, anunció que en menos de tres semanas estará resuelto el problema del sistema El Turimiquire, que surte de agua a la Isla de Margarita.

Luego de un sismo que se registró el pasado 22 de febrero que causó daños estructurales que derivaron en un derrumbe en el kilómetro 7 del túnel de trasvase Guamacán en el estado Sucre, ya que ese acueducto es el que surte a Margarita, la mandataria regional indicó que la situación está por solucionarse.

«Yo estimo que en menos de 20 días, ya deben estar conectándose el acueducto para que retomemos el acueducto del Turimiquire para Nueva Esparta que atiende los municipios de Tubores, Díaz Marcano, Gómez y parte del municipio García», dijo la gobernadora.

La mandataria regional agregó que instalarán plantas desalinizadoras en al menos tres municipios que quedarán como alternativa luego de superar la actual contingencia.

Unión Radio