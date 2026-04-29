Fracción Parlamentaria Libertad sugiere que otras medidas económicas acompañen al aumento salarial

CARACAS.- La Fracción Parlamentaria Libertad propuso la eliminación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y la disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como parte de las medidas económicas necesarias que acompañen el aumento salarial de los venezolanos.

El diputado de la Asamblea Nacional, Henrique Capriles, preguntó «¿Por qué no eliminan el IGTF para darle respiro al comercio y se acabe eso del 3%?».

También hizo referencia al pago del 16% del IVA y propuso disminuirlo, al menos, dos puntos, ya que los ciudadanos deben pagarlo independientemente del monto que ingresen mensualmente, todo lo contrario al ISLR cuyo pago se ajusta a la cantidad específica de ingresos que tiene cada individuo.

Capriles insistió en que debe realizarse una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo y discutir temas de interés como las prestaciones. Por otra parte, rechazó que el Estado deba cubrir los gastos de la defensa del presidente Nicolás Maduro durante el proceso que enfrenta en EEUU.

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