Trump notificó al Congreso que el 7 de julio se reanudaron los combates en Irán

CARACAS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó formalmente al Congreso que el pasado 7 de julio se reanudaron los combates en Irán, en una carta que remitió el pasado viernes y que ha trascendido este lunes.

Trump escribió que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo «ataques defensivos contra objetivos dentro de Irán».

El presidente comunicó al Congreso la reanudación de las actividades militares contra Irán, en virtud de la Resolución sobre Poderes de Guerra que establece que, salvo aprobación legislativa o una prórroga limitada, la operación debe terminar dentro de 60 días.

Esta notificación reaviva la tensión que existe entre la Casa Blanca y el Capitolio sobre la autoridad del presidente para continuar la guerra en Irán sin la aprobación del Congreso.

Desde que comenzara la guerra el pasado 28 de febrero, congresistas y senadores han cuestionado que Trump decidiera iniciar un conflicto que ha puesto en jaque la economía mundial y ha afectado al bolsillo de los estadounidenses.

La Casa Blanca argumenta que Trump actúa dentro de sus facultades constitucionales como comandante en jefe para iniciar los ataques en Irán, pero los demócratas consideran que la guerra es ilegal y que el presidente no puede reiniciar de nuevo el plazo de 60 días para una acción militar apelando al alto el fuego del 7 de abril.

El Senado de Estados Unidos votó el 23 de junio por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán, en lo que supuso un varapalo político para Trump.

La votación, que se resolvió por 50 votos a favor frente a 48 en contra, ratificó la decisión que ya había aprobado la Cámara de Representantes a principios de junio en contra del conflicto en Oriente Medio.

La resolución, que ordenaba a Trump poner fin a la guerra o solicitar autorización para continuarla, no tenía carácter de ley, por lo que su valor fue más simbólico que real, pero marcó el punto de mayor impopularidad del presidente en relación a este conflicto.

EFE