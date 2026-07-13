‎Buques mexicanos arribaron a La Guaira con 341 toneladas de ayuda humanitaria

CARACAS.- Los buques de la Armada de México, Isla Holbox y Huasteco, llegaron este lunes con 341 toneladas de suministros al Puerto de La Guaira, que serán destinados a los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.
El canciller, Yván Gil, indicó que recibieron vía marítima, 227 toneladas de ayuda humanitaria (cuatro plantas potabilizadoras de agua, víveres, artículos de aseo personal e insumos médicos) a través del buque Isla Holbox y 114 toneladas más, con los mismos enseres, proveniente del buque Huasteco», apuntó.
Gil aseguró que «hoy el país azteca ha demostrado realmente el objetivo de nuestra solidaridad y estamos trabajando en conjunto con la comunidad internacional para atender a la población venezolana que ha sido afectada por el doblete sísmico«.
Unión Radio