‎Buques mexicanos arribaron a La Guaira con 341 toneladas de ayuda humanitaria

CARACAS.- ‎‎‎Los buques de la Armada de México, Isla Holbox y Huasteco, llegaron este lunes con 341 toneladas de suministros al Puerto de La Guaira, que serán destinados a los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

‎‎El canciller, Yván Gil, indicó que recibieron vía marítima, 227 toneladas de ayuda humanitaria (cuatro plantas potabilizadoras de agua, víveres, artículos de aseo personal e insumos médicos) a través del buque Isla Holbox y 114 toneladas más, con los mismos enseres, proveniente del buque Huasteco», apuntó.

‎‎Gil aseguró que «hoy el país azteca ha demostrado realmente el objetivo de nuestra solidaridad y estamos trabajando en conjunto con la comunidad internacional para atender a la población venezolana que ha sido afectada por el doblete sísmico«.

Unión Radio