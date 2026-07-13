Habitantes del municipio Libertador en Mérida exigen mejoras en vialidad

CARACAS.- Habitantes del municipio Libertador en el estado Mérida exigen mejoras en materia de vialidad y servicios públicos en la zona de El Valle.

Las comunidades de El Valle y La Culata, son sitios de interés turístico, pero además son zonas de producción agrícola, habitantes indican cuáles son sus requerimientos.

Marta Quintero, habitante de ese sector: «La vialidad ustedes mismo ven como está, tan deteriorada, no hay cunetas, no hay transporte público«, apuntó.

Ezequiel Callejas, afectado de esa comunidad merideña: «Hay muchos sembradíos, hay posadas, hay bastante oferta turística, hay restaurantes, truchicultura, pero necesitamos ayuda de las autoridades«, señaló.

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