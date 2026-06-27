Equipos de El Salvador rescatan a dos mujeres bajo los escombros

CARACAS.- Los equipos de rescate de El Salvador localizaron este sábado a dos mujeres que estaban bajo escombros de edificios que cayeron tras los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela.

La información la dio a conocer el presidente de El Salvador, Nayib Bukele y la Casa Presidencial del mismo país.

Diliana Torrealba, de 29 años, fue hallada bajo los escombros del edificio Nautilus de Maiquetía luego de permanecer allí alrededor de 70 horas. Mientras que Marlene Angulo se desconoce el lugar dónde fue encontrada y trabajan para sacarla de las ruinas.

«Este rescate ha sido posible gracias al trabajo conjunto de nuestros rescatistas y de los equipos estadounidenses y venezolanos, que continúan las labores de búsqueda y rescate sin descanso», expresó la Casa Presidencial en su cuenta de X.

Unión Radio

Nuestros equipos han localizado con vida a Marlene Angulo.



El acceso es difícil, pero primero Dios lo vamos a lograr.



Fuerza Venezuela 🇸🇻🇻🇪 pic.twitter.com/FDyiQhHbut — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 27, 2026