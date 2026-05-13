En Táchira trabajadores del sector minero afectados por cortes eléctricos

CARACAS.- En el estado Táchira trabajadores de sectores productivos del eje minero también ven afectados sus ingresos por los periodos que se extiende el plan de administración de carga.

El representante del sector obrero y alfarero del estado Táchira, Carlos Ovalles, insistió que la falta de luz, ocasiona perjucios a miles de trabajadores.

«La luz está vinculada directamente con los que son los níveles de productividad empresarial, si una empresa no produce, obviamente los niveles de ingreso de los trabajadores se van a haber en peligro, en el sector minero, en el sector alfarero, cuando no hay luz, llegan humildes trabajadores del campo, llegan a las 5:00 de la mañana y pasan todo el día esperado que llegue la luz, entonces a ese trabajador, no trabaja ni se le cancela el salario», apuntó.

En los sectores minero y alfarero de esas localidades están afectados casi 3.000 trabajadores.

Unión Radio