En Lara despliegan plan de atención en Morán y Urdaneta tras intensas lluvias

CARACAS.- El gobernador de Lara, Luis Reyes Reyes, anunció que se desplegó un plan que inició en los municipios Morán y Urdaneta, dos de las zonas más afectadas por las lluvias en las últimas semanas.

Reyes explicó que es necesario restablecer el paso en las zonas productoras para garantizar que las cosechas lleguen a los mercados locales.

Asimismo, destacó que el primer sector afectado es el de la vialidad, puesto que los cortes de carretera y los deslizamientos impiden el paso de vehículos y personas.

Se activaron jornadas en la zonas afectadas, que comprenden la entrega de alimentos y el despliegue de equipos de desarrollo social de la gobernación y alcaldía.

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Mariangel García / Unión Radio