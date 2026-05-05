España pide evacuar a contagiados en Cabo Verde para que el crucero no pare en Canarias

MADRID.-El Ministerio de Sanidad español propuso este martes que se evacúe en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero afectado y que el barco continúe, sin efectuar escala en Canarias.

«Se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más)», según informó el departamento que dirige Mónica García.

En ese caso, añadió el Ministerio, «no habría motivo clínico para realizar (…) una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias».

Si esto último ocurriera, «por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención», especificó el Ministerio.

El Gobierno español no se había negado a asistir en las islas Canarias, situadas en el Atlántico, al crucero neerlandés que ha sufrido un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur, porque lo considera su obligación humanitaria, hay españoles a bordo y los hospitales de ese archipiélago «están preparados».

EFE