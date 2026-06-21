domingo, junio 21, 2026
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El Gobierno de Venezuela expresa sus condolencias a Cuba tras la muerte de Ramiro Valdés

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FOTO: Archivo
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CARACAS.- El Gobierno de Venezuela expresó este domingo sus condolencias a Cuba tras la muerte de Ramiro Valdés Menéndez, una de las figuras históricas de la Revolución cubana, quien falleció hoy en La Habana a sus 94 años.

A través de un comunicado, compartido en Telegram por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo venezolano destacó la «larga trayectoria» de Valdés y su actuación vinculada a «momentos fundacionales de la vida política y social de su país».

«En este momento de duelo, extendemos nuestra solidaridad al pueblo y Gobierno cubanos, así como a sus familiares y allegados», concluyó el comunicado.

EFE 

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