EEUU reconoció y felicitó a De la Espriella tras su victoria en las elecciones colombianas

BOGOTÁ.- El ultraderechista Abelardo de la Espriella afirmó este domingo que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según dijo, reconoció su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia en las que el conteo preliminar indica que se impuso por estrecho margen al izquierdista Iván Cepeda.

«Hablé hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo y su reconocimiento a nuestra victoria», dijo De la Espriella en una transmisión en vivo de su equipo.

Por otro lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó por teléfono a De la Espriella por su victoria en las presidenciales y confió en «trabajar estrechamente» en «poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos», entre otros objetivos.

EFE