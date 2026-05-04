EEUU extendió protección sobre Citgo frente a sus acreedores

CARACAS.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó hasta el 19 de junio de 2026 la licencia que restringe a los acreedores ejecutar acciones sobre activos vinculados al bono Pdvsa 2020, una medida que en la práctica mantiene la protección sobre Citgo, filial de la estatal venezolana en territorio estadounidense.

La decisión fue formalizada mediante la Licencia General N° 5W de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que sustituye a la versión anterior emitida en marzo y extiende el plazo durante el cual ciertas transacciones relacionadas con ese instrumento financiero permanecen limitadas.

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