Papa León XIV expresó su oración por los venezolanos en reunión con obispos de la CEV

CARACAS.-El Papa León XIV recibió este lunes en una audiencia privada que se realizó a las 11:45 hora de Roma, al presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Jesús González de Zárate Salas, junto a los demás obispos que integran la directiva del episcopado venezolano.

Las autoridades eclesiásticas informaron al Pontifice sobre «la realidad de nuestra nación, el caminar esperanzador de la Iglesia local y el compromiso de los laicos, consagrados y sacerdotes en la misión evangelizadora; mientras que el papa «manifestó su cercanía espiritual y su constante oración por todo el pueblo venezolano«.

«Este encuentro reafirma los lazos de fidelidad de nuestra Iglesia con el Sucesor de San Pedro y nos impulsa a seguir trabajando por la paz, la justicia y la reconciliación en nuestra patria«, informó la CEV.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio