EEUU asegura que el centro antiébola que quiere abrir en Kenia no implica «un riesgo»

NAIROBI.-La Embajada de Estados Unidos en Kenia aseguró este miércoles que el centro de cuarentena que Washington quiere abrir en el país africano para acoger a estadounidenses expuestos al ébola no implica «un riesgo para las comunidades cercanas».

«Las instalaciones de bioaislamiento en Laikipia son parte de una respuesta integral para la región con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad y disminuir los riesgos de salud para Kenia en su conjunto. No representan un riesgo para las comunidades cercanas», indicó en un comunicado.

La delegación diplomática se pronunció un día después de que el Tribunal Superior de Kenia ordenase al Gobierno keniano publicar los detalles del plan acordado con EE.UU. para instalar un centro de aislamiento en la base militar aérea de Laikipia (centro).

La Justicia también dictó medidas cautelares para impedir la instalación del centro, así como la admisión, traslado, recepción o facilitación de la entrada de personas expuestas o infectadas con el virus al país.

EFE