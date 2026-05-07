Economista Labrador afirma que licencia general 58 permite «vislumbrar una ruta» para reestructurar la deuda

CARACAS.-El economista y corredor de la Bolsa Agrícola, Blagdimir Labrador, considera «importante» la licencia general número 58 que otorgó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), porque le permite a Venezuela «vislumbrar una ruta y los diferentes escenarios» para reestructurar las deudas de PDVSA y del Estado.

Sostuvo que ahora sigue un proceso progresivo de renegociación y reestructuración de la deuda. «Yo creo que vienen escenarios para que Venezuela comience un proceso técnico«, dijo.

«Yo creo que para nosotros es transcendental, es una ruta que tenemos que tener y aquí debemos pensar con mucha amplitud equipos técnicos y además comprometidos con la patria», agregó en entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio.

Enfatizó que existe un portafolio para que desde el punto de vista técnico y financiero se pueda buscar «la mejor renegociación y reestructuración de nuestra deuda supeditado a algo estratégico» como que Venezuela representa una matriz energética para el mundo durante los próximos 30 años.

Labrador considera que se debe estar alerta y mantener alejado a los «fondos buitres que quieren saquear al país». Asimismo, insistió en que se necesitan «inversionistas que piensen en el país en el mediano y largo plazo».

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El economista comentó que de acuerdo con las cifras certificadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), la deuda ronda entre los 140 mil y los 160 mil millones de dólares.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio