‘El Chapo’ Guzmán culpa al Gobierno de México de la violencia e insiste en ser extraditado

NUEVA YORK.-El mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera culpó al Gobierno de México de «todos los delitos de violencia» e insistió en pedir su extradición pese a que el juez federal Brian Cogan la rechazara hace unos días por considerar que carecía de sentido.

El pasado 1 de mayo, Guzmán, antiguo líder del Cartel de Sinaloa, envió una carta manuscrita en inglés a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York en la que volvía a solicitar su extradición, que el tribunal recibió ayer y que fue publicada este jueves.

«El gobierno mexicano fue responsable de todos los delitos violentos; yo no le hice daño a nadie«, aseguró ‘El Chapo’ Guzmán en la misiva.

Según él, los delitos violentos por los que se le condena «se basan en un solo testigo».

«En mi país no se me conocía por cosas malas; las cosas buenas que he hecho en México fueron querer que la familia comiera junta y tuviera una vida estupenda«, añadió.

Esta es la sexta carta que Guzmán envía a la corte de Nueva York en las últimas semanas.

EFE