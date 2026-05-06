Ecarri afirma que designación de magistrados del TSJ requiere consenso

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Antonio Ecarri, aseguró este miércoles que «la gran emergencia que tiene este país es la falta de seguridad jurídica» lo que lo convierte en el «gran tema del consenso nacional» frente a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Aseguró que la designación de los magistrados que fueron jubilados y la posibilidad de incorporar 12 nuevos magistrados, tal como se planteó durante la plenaria de este martes, es una «gran oportunidad» para el país. «Ya la ampliación de la ley es una muestra porque volver de nuevo al esquema original de tener siete magistrados en la Sala Constitucional y cinco magistrados en cada una de las salas, es una buena noticia y eso hay que aprobarlo«, agregó.

«Tengamos la valentía del consenso, de conseguir nombres de venezolanos que no forman parte de la discusión de los extremos, pero que podamos llegar a consensos de venezolanos ilustres (…) que se acabe la metida del PSUV en el Tribunal Supremo de Justicia y que saquemos los partidos del Tribunal Supremo de Justicia», dijo.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, estimó que este próximo viernes podría estar lista la selección de los 10 integrantes de la sociedad civil que integrarán en Comité de Postulaciones Judiciales.

Ecarri espera que en el momento en que la lista pase a debatirse en el Parlamento, prevalezca la «voluntad política» y se establezca «el acuerdo del consenso» para garantizar el «Estado de derecho» y «seguridad jurídica».

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El parlamentario insistió en que la recuperación de la industria petrolera, de la economía, los salarios y la llegada de grandes empresas pasa por garantizar la seguridad jurídica.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio